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Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как ведут себя знаки зодиака на вечеринках
Фото: instagram.com / mehdiebrahimivafa

Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как ведут себя знаки зодиака на вечеринках

Анастасия Колоскова

Общество

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какое поведение на вечеринках отличает представителей разных знаков зодиака.

Овны обожают находиться в центре внимания и на любом празднике занимают лидирующие позиции, нередко оказываясь на самой сцене. Они долгожданные гости в любой компании. Их присутствие на празднике гарантирует половину успеха мероприятия.

Тельцы предпочитают выжидательную позицию. Они наблюдают за происходящим со стороны, а в случае дискомфортапокидают мероприятие. Если же праздник пришелся Тельцу по душе он удивит всех демонстрацией веселой натуры иобаяния.

Близнецам под силу трансформироваться из гостя мероприятия в его главного персонажа. Они могут обернуть реки вспять. Даже если вечеринка намечалась для показа одежды, Близнецы способны превратить ее в литературный вечер. Их отличает активность, умение говорить способность зарекомендовать себя как интереснейшего собеседника.

Рак с удовольствием веселится и веселит. Если представитель этого знака поймает кураж, то праздник будет продолжаться. Они прекрасные «заводилы», которых отличает неиссякаемая энергия и чувство юмора.

На любой вечеринке главное для Льва — зона собственного комфорта. Он вряд ли покинет не понравившийся праздник, скорее изменит его под свои правила. Способен организовать свою вечеринку в рамках любого мероприятия и не упустит своего.

Девы не любят первые роли. Им нравится оставаться в спокойствии и комфорте, ощущая уважение к их присутствию. Главное для них — чувствовать себя на своем месте. Они могут поддержать инициативу других и поддаются безумствам, если чувствуют себя в безопасности.

Весы, несмотря на то, что любят энергию толпы, предпочитают получать ее дозировано. Их вряд ли привлекут танцы до утра. Этот знак отдает предпочтение мероприятиям в узком круге.

Скорпионам необходимо понимать общую «волну» праздника. Они довольно активны и раскрепощены, однако не позволяют себе расслабляться по полной. Им нравится атмосфера дружелюбия и интеллекта и готовы променять шумное веселье на тихий разговор в стороне.

Стрельцы не являются экспертами по вечеринкам. Общение с самими собой может заменить им любую компанию. Однако оказавшись среди гостей могут на непродолжительное время завладеть всеобщим вниманием.

Козерог не упустит своего и любит бывать на публике. Он способен удивить эффектным появлением и умением «зажечь» и задать тон мероприятию, за что бывает любим в компаниях.

Водолеи любят красоту и комфорт и способны организовать роскошный праздник. Они обожают внимание интересных людей и сюрпризы. Не позволяют пренебрежительного или неуважительного отношения к кому бы то ни было, даже в форме шутки.

Рыбы обожают необычные мероприятия, однако им важно иметь возможность побыть наедине с собой. Они могут молчать и считывать чужие эмоции, или же включают чувство юмора, чтобы разбавить скучные моменты, сообщает «СтарХит».

Ранее астрологи составили топ-5 самых вспыльчивых знаков зодиака.

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