Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как ведут себя знаки зодиака на вечеринках

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какое поведение на вечеринках отличает представителей разных знаков зодиака.

Овны обожают находиться в центре внимания и на любом празднике занимают лидирующие позиции, нередко оказываясь на самой сцене. Они долгожданные гости в любой компании. Их присутствие на празднике гарантирует половину успеха мероприятия.

Тельцы предпочитают выжидательную позицию. Они наблюдают за происходящим со стороны, а в случае дискомфортапокидают мероприятие. Если же праздник пришелся Тельцу по душе он удивит всех демонстрацией веселой натуры иобаяния.

Близнецам под силу трансформироваться из гостя мероприятия в его главного персонажа. Они могут обернуть реки вспять. Даже если вечеринка намечалась для показа одежды, Близнецы способны превратить ее в литературный вечер. Их отличает активность, умение говорить способность зарекомендовать себя как интереснейшего собеседника.

Рак с удовольствием веселится и веселит. Если представитель этого знака поймает кураж, то праздник будет продолжаться. Они прекрасные «заводилы», которых отличает неиссякаемая энергия и чувство юмора.

На любой вечеринке главное для Льва — зона собственного комфорта. Он вряд ли покинет не понравившийся праздник, скорее изменит его под свои правила. Способен организовать свою вечеринку в рамках любого мероприятия и не упустит своего.

Девы не любят первые роли. Им нравится оставаться в спокойствии и комфорте, ощущая уважение к их присутствию. Главное для них — чувствовать себя на своем месте. Они могут поддержать инициативу других и поддаются безумствам, если чувствуют себя в безопасности.

Весы, несмотря на то, что любят энергию толпы, предпочитают получать ее дозировано. Их вряд ли привлекут танцы до утра. Этот знак отдает предпочтение мероприятиям в узком круге.

Скорпионам необходимо понимать общую «волну» праздника. Они довольно активны и раскрепощены, однако не позволяют себе расслабляться по полной. Им нравится атмосфера дружелюбия и интеллекта и готовы променять шумное веселье на тихий разговор в стороне.

Стрельцы не являются экспертами по вечеринкам. Общение с самими собой может заменить им любую компанию. Однако оказавшись среди гостей могут на непродолжительное время завладеть всеобщим вниманием.

Козерог не упустит своего и любит бывать на публике. Он способен удивить эффектным появлением и умением «зажечь» и задать тон мероприятию, за что бывает любим в компаниях.

Водолеи любят красоту и комфорт и способны организовать роскошный праздник. Они обожают внимание интересных людей и сюрпризы. Не позволяют пренебрежительного или неуважительного отношения к кому бы то ни было, даже в форме шутки.

Рыбы обожают необычные мероприятия, однако им важно иметь возможность побыть наедине с собой. Они могут молчать и считывать чужие эмоции, или же включают чувство юмора, чтобы разбавить скучные моменты, сообщает «СтарХит».

Ранее астрологи составили топ-5 самых вспыльчивых знаков зодиака.

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