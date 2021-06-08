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Концерт «Искусство — детям» пройдет в зале «Зарядье»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Концерт «Искусство — детям» пройдет в зале «Зарядье»

Ольга Маркова

Культура

В концертном зале «Зарядье» 14 июня пройдет концерт «Искусство — детям». В мероприятии примут участие симфонический оркестр Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, популярные исполнители, хор «Виктория» Детской школы искусств имени М. А. Балакирева, лучшие ученики творческих колледжей и школ.

Зрители услышат классические инструментальные и вокальные произведения, джазовые композиции и народные песни. Со сцены прозвучат мелодии Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Александра Алябьева, Камиля Сен-Санса, Дмитрия Шостаковича, Рейнгольда Глиэра, Лео Делиба, Астора Пьяццоллы и других.

Концерт проводится при поддержке Департамента культуры Москвы, сообщается на сайте мэра города.

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искусстводетизал «Зарядье»
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