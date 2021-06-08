Собчак обманула Волкову во время обсуждения «закона Димы Яковлева»
Журналистка Ксения Собчак в разговоре с певицей Юлией Волковой подняла вопрос политической карьеры артистки. Волкова участвовала в праймериз от партии «Единая Россия», собираясь выдвигаться в Госдуму от Ивановской области.
Собчак спросила ее мнения о «законе Димы Яковлева», принятом в 2012 году, одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей.
Волкова заявила, что не готова комментировать законы. Но у нее есть свое мнение, на что журналистка обманула ее:
— Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Ты согласна с ним? — спросила Собчак в своем шоу.
Волкова ответила утвердительно, заявив, что это тоже опасно.
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