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Собчак обманула Волкову во время обсуждения «закона Димы Яковлева»
Фото: instagram/official_juliavolkova

Собчак обманула Волкову во время обсуждения «закона Димы Яковлева»

Виктория Федотова

Звезды

Журналистка Ксения Собчак в разговоре с певицей Юлией Волковой подняла вопрос политической карьеры артистки. Волкова участвовала в праймериз от партии «Единая Россия», собираясь выдвигаться в Госдуму от Ивановской области.

Собчак спросила ее мнения о «законе Димы Яковлева», принятом в 2012 году, одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей.

Видео: Telegram-канал «Мышеловка»

Волкова заявила, что не готова комментировать законы. Но у нее есть свое мнение, на что журналистка обманула ее:

— Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Ты согласна с ним? — спросила Собчак в своем шоу.

Волкова ответила утвердительно, заявив, что это тоже опасно.

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