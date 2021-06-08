Сомнолог объяснила, почему утром в понедельник просыпаться особенно тяжело

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Здоровый и крепкий сон является результатом постоянной проработки режима дня. Обычно люди путают понятия «хорошо поспать» и «отоспаться». Почему убойные «сонные дозы» вредны для организма, рассказала врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова.

Насыщенная повседневными задачами рабочая деятельность, а также недосып по будням чаще всего приводят к тому, что в выходные человек спит до обеда. Однако восстановить силы из-за неравномерности распределения сна в рабочие и выходные дни не получается. Как утверждает эксперт, смещение биоритмов организма в связи со сбоями во времени начала и длительности сна называется «социальным джетлагом». Такой термин связан с тем, что организм воспринимает состояние переноса времени отхода ко сну как пересечение нескольких часовых поясов.

Когда человек засыпает позже, то это сравнимо с перелетом на запад, уверена сомнолог, а раньше — на восток. Вместе с тем перестройка на раннее время для сна дается сложнее. После таких «перелетных» выходных вернуться к обычному режиму в понедельник становится сложнее, отмечает Nation News.

— По понедельникам люди, как правило, возвращаются в более неудобную сторону, поэтому адаптация организма протекает хуже. Человек может испытывать симптомы бессонницы в ночь на первый день недели, а утром ему трудно встать, — объяснила София Черкасова.

При этом, по ее мнению, восстановить здоровый и крепкий сон достаточно просто. Нужно сделать минимальной разницу между количеством времени сна по будням и выходным дням.

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