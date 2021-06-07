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Врач рассказал, как правильно определить норму сна
Фото: Pexels

Врач рассказал, как правильно определить норму сна

Михаил Алимов

Здоровье

Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал, как человеку правильно определить количество часов, необходимых для сна. Для этого надо поехать в отпуск, говорит специалист.

— Вот когда в отпуске он находится месячном, он отоспался, неделю-другую, потом как раз количество сна стабилизируется. И человек может понять. Не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, то узнает, сколько ему хватает для восстановления, — объясняет эксперт.

Если человек просыпается разбитым, несмотря на соблюдение режима сна, то ему стоит обратиться к сомнологу. Калинкин призвал внимательно наблюдать за своим состоянием, потому что существуют различные нарушения сна, которые мешают выспаться, отмечает «Звезда».

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали технологию для «воссоздания» снов.

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