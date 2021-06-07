Врач рассказал, как правильно определить норму сна

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Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал, как человеку правильно определить количество часов, необходимых для сна. Для этого надо поехать в отпуск, говорит специалист.

— Вот когда в отпуске он находится месячном, он отоспался, неделю-другую, потом как раз количество сна стабилизируется. И человек может понять. Не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, то узнает, сколько ему хватает для восстановления, — объясняет эксперт.

Если человек просыпается разбитым, несмотря на соблюдение режима сна, то ему стоит обратиться к сомнологу. Калинкин призвал внимательно наблюдать за своим состоянием, потому что существуют различные нарушения сна, которые мешают выспаться, отмечает «Звезда».

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали технологию для «воссоздания» снов.

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