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Солнечное затмение и «Летний лекторий»: как отметит юбилей Московский планетарий
Фото: «Вечерняя Москва»

Солнечное затмение и «Летний лекторий»: как отметит юбилей Московский планетарий

Ольга Маркова

Культура

Московский планетарий 12 июня отметит первое десятилетие с момента открытия после масштабной реконструкции. Эту дату звездный дом по праву считает своим вторым днем рождения.

В преддверии знаменательной даты, 10 июня, планетарий приглашает взрослых и детей на праздничную программу, которая включает «Летний лекторий» и наблюдения частной фазы кольцеобразного солнечного затмения. Наблюдения будут проводиться в офлайн и онлайн-форматах.

При ясном небе на астроплощадке «Парк неба» в выносные телескопы гости планетария смогут наблюдать одно из редких явлений природы — кольцеобразное солнечное затмение. Попасть на наблюдения смогут все посетители Большого Звездного зала.

Трансляцию затмения можно также увидеть на YouTube канале планетария. При этом комментировать его будет научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Осокин.

Кроме того, 10 июня состоится занятие «Летнего лектория». Лекция «Редкие небесные явления» будет посвящена необычным небесным явлениям, которые можно наблюдать этим летом. После завершения лекции будут организованы наблюдения звездного неба в выносные телескопы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте планетария.

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