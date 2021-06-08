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Политех пригласил москвичей на спектакль-экскурсию «Тася ищет ответы»
Фото: Казаков Александр

Политех пригласил москвичей на спектакль-экскурсию «Тася ищет ответы»

Ольга Маркова

Культура

Политехнический музей 12 и 13 июня приглашает москвичей и гостей столицы поближе познакомиться с Открытой коллекцией. Здесь пройдут две тематические программы — спектакль-экскурсия «Тася ищет ответы» и экскурсия по выставке «Слепая зона».

В субботу, 12 июня, аудиовизуальный спектакль «Тася ищет ответы» проведет своих зрителей по фондохранилищу музея. Участники смогут заглянуть в самые потаенные уголки коллекции и узнать, что происходит в музее после закрытия. Сопровождать исследователей будут профессор археологии из будущего, пятиклассница Тася и робот-экскурсовод Сепулька.

На следующий день, 13 июня, состоится авторская экскурсия по «Слепой зоне», где молодые художники расскажут о своих проектах, опыте создания арт-объектов и внедрения инсталляций на территории фондохранилища музея.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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