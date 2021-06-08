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Музей Есенина пригласил горожан на вечернюю экскурсию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Есенина пригласил горожан на вечернюю экскурсию

Ольга Маркова

Культура

Московский государственный музей С. А. Есенина 12 июня приглашает жителей и гостей столицы на вечернюю иммерсивную постановку, где каждый сможет прикоснуться к тайне поэтического творчества, к биографии поэта и к сложной эпохе рубежа XIX–XX веков.

Вместе со зрителями в постановке примут участие А. Л. Сергеева, С. Лапидус, Е. Терентьева, Н. Г. Кабирова, А. Бурханова.

Когда закрываются двери музея, наступает тишина, и выплывают воспоминания прошлых лет. Знакомые и незнакомые лица, встречи и расставания, героические события Первой мировой войны, революционный вихрь, ароматные «персидские мотивы», отрывки из писем, шорох платья. Тени оживают в момент, когда музей наполняет беззвучие. И именно оно создает особую атмосферу жизни великого лирика XX века — Сергея Александровича Есенина.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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музейСергей Есенинэкскурсия
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