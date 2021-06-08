Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог перечислила напитки, которые можно употреблять при похудении
Фото: pixabay

Диетолог перечислила напитки, которые можно употреблять при похудении

Елена Фролова

Здоровье

Существует расхожее мнение о том, что самым полезным напитком при похудении является вода. Какую воду нужно пить, чтобы сбросить лишние килограммы, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Отличие газированной воды от обычной заключается в том, что в ней содержится углекислый газ. С одной стороны, она отлично насыщает и утоляет жажду, но в этом случае клетки человека могут не получить достаточного количества жидкости. Поэтому ему просто не захочется много ее выпить, — пояснила эксперт.

По ее словам, людям нужно употреблять воду не только ради удовольствия, но и для ускорения обменных процессов, так как клетки организма имеют определенную вязкость, им необходима вода, отмечает «Радио 1». У худеющего человека вымываются токсины и образуется большое количество продуктов распада. А для выведения последних из организма тоже нужна вода. Для этого будет полезно употреблять газированную воду.

Диетолог также пояснила, что следует проявлять осторожность с минеральной водой. По ее мнению, не стоит увлекаться лечебно-столовыми или лечебными видами данного напитка. Они не повлияют на процесс похудения, а вот навредить здоровью могут. Помимо этого, Елена Соломатина подчеркнула, что на наборе веса не скажется потребление зеленого чая, кофе, сваренного на воде какао, смузи и овощных соков, ягодных морсов и самодельного кваса, а также кисломолочных напитков с малой жирностью.

Читайте также: Врач-диетолог Обложко рассказал, какие виды минералки опасны для здоровья

воданапитокдиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте