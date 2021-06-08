Диетолог перечислила напитки, которые можно употреблять при похудении

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Существует расхожее мнение о том, что самым полезным напитком при похудении является вода. Какую воду нужно пить, чтобы сбросить лишние килограммы, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Отличие газированной воды от обычной заключается в том, что в ней содержится углекислый газ. С одной стороны, она отлично насыщает и утоляет жажду, но в этом случае клетки человека могут не получить достаточного количества жидкости. Поэтому ему просто не захочется много ее выпить, — пояснила эксперт.

По ее словам, людям нужно употреблять воду не только ради удовольствия, но и для ускорения обменных процессов, так как клетки организма имеют определенную вязкость, им необходима вода, отмечает «Радио 1». У худеющего человека вымываются токсины и образуется большое количество продуктов распада. А для выведения последних из организма тоже нужна вода. Для этого будет полезно употреблять газированную воду.

Диетолог также пояснила, что следует проявлять осторожность с минеральной водой. По ее мнению, не стоит увлекаться лечебно-столовыми или лечебными видами данного напитка. Они не повлияют на процесс похудения, а вот навредить здоровью могут. Помимо этого, Елена Соломатина подчеркнула, что на наборе веса не скажется потребление зеленого чая, кофе, сваренного на воде какао, смузи и овощных соков, ягодных морсов и самодельного кваса, а также кисломолочных напитков с малой жирностью.

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