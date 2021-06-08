СМИ: Елизавета II пригласила принца Гарри на примирительный ужин

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Королева Великобритании Елизавета II пригласила принца Гарри на ужин с намерением помириться. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в королевской семье.

— Обед будет для них возможностью все обсудить, — рассказал инсайдер.

Уточняется, что формально поводом для поездки принца в июле станет открытие статуи его матери принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце. Тем не менее, по данным источников, королева планирует оставить все обиды в прошлом и попытается построить отношения с принцем Гарри заново. Их встреча пройдет в Виндзорском замке.

Ранее эксперт объяснила, почему Елизавете II не понравится имя дочери принца Гарри и Маркл.

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