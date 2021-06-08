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Стало известно, зачем в России строят крупную обсерваторию
Фото: Вечерняя Москва

Стало известно, зачем в России строят крупную обсерваторию

Елена Фролова

Общество

Астрофизическая космическая обсерватория появится в России. Аналогов подобному телескопу в мире нет. Ученые выражают надежды на то, что это сооружение позволит приоткрыть завесу тайны Большого взрыва и зарождения Вселенной.

На проведение испытаний научной аппаратуры, которой будет оборудован объект, Роскосмосу было выделено свыше двух миллионов рублей. Обсерватория получит название «Спектр-М». Ее возведут по проекту «Миллиметрон». В ней будет установлен десятиметровый космический телескоп, позволяющий исследовать различные объекты Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на волнах, длина которых составляет от 0,02 до 17 миллиметров.

Исследователи предполагают, что «Миллиметрон» позволит им получать данные о глобальной структуре Вселенной, а также о строении и эволюции галактик. Ученые выяснят больше информации об органических соединениях в космическом пространстве и многое другое, отмечает телеканал 360.

Строительство будет завершено к середине осени 2025 года. Обсерваторию собираются вывести на орбиту в 2029 году. Запуск, согласно планам, будет осуществлен с помощью ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный.

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