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Молодая девушка содержала притон под видом массажного салона в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Молодая девушка содержала притон под видом массажного салона в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
улица Садовая-Самотечная Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 29-летнюю приезжую, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией в центре столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

В полицию поступила информация, что в одном из домов на улице Садовой-Самотечной под видом массажного салона девушки оказывают за деньги интимные услуги. В результате силовики задержали пять девушек в возрасте от 19 до 29 лет. Все они оказались приезжими из ближнего зарубежья.

Самая старшая, 29-летняя девушка, была администратором заведения. Она подбирала девушек для работы, следила за ними, отвечала на телефонные звонки клиентов, а также платила «сотрудницам». В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

В отношении остальных задержанных полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина организовал притон в квартире дома, расположенного на проспекте Мира. Помимо этого, он выполнял функции администратора: встречал и провожал клиентов, следил за временем посещений и забирал деньги.

Читайте также: Москвич организовал наркопритон в своей квартире в обмен на алкоголь

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