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Народный календарь. Что нужно делать 9 июня, чтобы не было ссор в семье
Фото: pixabay.com/ru

Народный календарь. Что нужно делать 9 июня, чтобы не было ссор в семье

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре эта среда, 9 июня, называлась Федоры, в честь мученицы Феодоры Александрийской, которая не отреклась от веры и была казнена по приказу правителя Евстратия.

Приметы гласили, что в этот день нужно говорить лишь по делу, чтобы пустые разговоры не принесли разлад или ссору в семью. Некоторые в этот день надевали повязки, чтобы не говорить лишнего. Ссориться в этот день нельзя, чтобы конфликт не перерос в крупный скандал.

Считалось, что в этот день родители не могут допивать из чашек за своими детьми, в противном случае они вырастут больными.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно делать 9 июня, чтобы не было ссор в семье

Приметы погоды обещали хороший урожай, если рябина густо цветет, а если на рассвете душно — ждите дождя. Ночная роса обещает грозу.

9 июня отмечаются Международный день друзей, Международный день архивов и Международный день аккредитации.

76 лет назад была учреждена медаль «За взятие Берлина», 28 лет назад в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

В этот день родились первый российский император Петр I Великий, актеры Джонни Депп и Натали Портман.

Именины отмечают Анастасия, Леонид, Леонтий, Петр.

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