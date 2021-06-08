Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трехэтажный дом в поселении Марушкинском горит на площади 300 «квадратов»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Трехэтажный дом в поселении Марушкинском горит на площади 300 «квадратов»

Юлия Павлушова

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино, коттеджный посёлок Чистые Пруды Карта всех событий

Площадь пожара в частном доме в Новой Москве достигла 300 квадратных метров. Об этом во вторник, 8 июня, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Возгорание произошло в трехэтажном здании, которое находится в коттеджном поселке Чистые Пруды в поселении Марушкинском. Огонь полностью охватил кровлю дома.

— Часть спасателей работает над тем, чтобы пламя не перекинулось на другие здания, — отметили в ведомстве.

Также собеседник добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожар произошел на 15-м этаже новостройки в столице.

Читайте также: Пожар площадью 100 квадратных метров произошел на складе в Зеленограде

пожарвозгораниеМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте