Трехэтажный дом в поселении Марушкинском горит на площади 300 «квадратов»
Площадь пожара в частном доме в Новой Москве достигла 300 квадратных метров. Об этом во вторник, 8 июня, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.
Возгорание произошло в трехэтажном здании, которое находится в коттеджном поселке Чистые Пруды в поселении Марушкинском. Огонь полностью охватил кровлю дома.
— Часть спасателей работает над тем, чтобы пламя не перекинулось на другие здания, — отметили в ведомстве.
Также собеседник добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее «ВМ» сообщала, что пожар произошел на 15-м этаже новостройки в столице.
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