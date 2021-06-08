Трехэтажный дом в поселении Марушкинском горит на площади 300 «квадратов»

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино, коттеджный посёлок Чистые Пруды Карта всех событий

Площадь пожара в частном доме в Новой Москве достигла 300 квадратных метров. Об этом во вторник, 8 июня, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Возгорание произошло в трехэтажном здании, которое находится в коттеджном поселке Чистые Пруды в поселении Марушкинском. Огонь полностью охватил кровлю дома.

— Часть спасателей работает над тем, чтобы пламя не перекинулось на другие здания, — отметили в ведомстве.

Также собеседник добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожар произошел на 15-м этаже новостройки в столице.

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