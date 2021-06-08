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Диетолог назвала идеальный вечерний перекус
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала идеальный вечерний перекус

Юлия Павлушова

Здоровье

Перед сном лучше употреблять низкокалорийные продукты. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист по ЛФК Ольга Шмелева.

По словам специалиста, в ночное время в организме усиливается действие гормона грелина. Это вещество повышает аппетит. Также она добавила, что в ночные часы снижается скорость обменных процессов, поэтому вся принимаемая пища «откладывается».

— Вот что-то такое очень-очень низкокалорийное, чтобы просто заесть, и все. На крайний случай — яблочко с грушей. Там тоже невысокая калорийность. Тоже много не съешь. Ну апельсинчиком можно перекусить, — Ольгу Шмелеву телеканал «Звезда».

Ранее диетолог перечислила напитки, которые можно употреблять при похудении.

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