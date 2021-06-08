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Свыше 800 человек задержали в рамках масштабной операции Европола
Фото: Pixabay

Свыше 800 человек задержали в рамках масштабной операции Европола

Юлия Павлушова

В мире

Более 800 подозреваемых в преступлениях, связанных с шифрованием переписки, задержали в Европе. Операцию провели сотрудники правоохранительных органов США, Нидерландов, Швеции и еще 16 стран при поддержке Европейского полицейского агентства. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил Европол.

Деятельность преступных организаций отследили с помощью платформы, разработанной американским Федеральным бюро расследований. Программа исследовала 27 миллионов сообщений.

Европейские полицейские обыскали свыше 700 адресов, изъяли почти 40 тонн наркотических веществ, пишет ТАСС.

Ранее Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества на 90 миллионов рублей.

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