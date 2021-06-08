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Стали известны победители конкурса детского рисунка «Наследие моего района»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стали известны победители конкурса детского рисунка «Наследие моего района»

Кирилл Николаев

Город

В Музее современной истории России наградили победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Ребятам нужно было изобразить любой объект рядом с местом жительства.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, призы и дипломы получили около 40 участников. Все они заняли первые места во всех номинациях. Победителей окружного и районного этапов наградят в префектурах и управах столицы. Работы призеров городского этапа представят на выставке на Никитском бульваре.

Стали известны победители конкурса детского рисунка «Наследие моего района»Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работы оценивали в возрастных категориях от семи до 11 и от 12 до 15 лет. Кроме основной номинации было пять дополнительных: «Москва космическая», «Памятники-герои», «Памятники науки и технологий», «Парки и усадьбы Москвы» и «Мосты и набережные Москвы». В конкурсной программе «Особый взгляд» свои рисунки представили дети с ограниченными возможностями здоровья. Приз зрительских симпатий отдали ребенку, чья работа набрала больше всего лайков в социальной сети Instagram.

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