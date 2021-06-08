Суд утвердил пожизненный приговор сербскому генералу Младичу

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Пожизненный приговор бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу утвердила апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге. Трансляция велась во вторник, 8 июня, на сайте суда.

Палата подтвердила приговор о пожизненном тюремном заключении, который еще в 2017 году вынес Международный трибунал по бывшей Югославии.

В зале суда из команды защиты на вынесении повторного вердикта с генералом присутствовала юридический советник Пета-Луаз Баго, пишет РИА Новости.

Ранее Ратко Младича обвинили в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны. Он командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине в 90-х годах, являясь одной из ключевых фигур боснийского конфликта.

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