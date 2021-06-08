Два человека пострадали в результате возгорания автомобиля возле МЦД-2 Пенягино
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Пенягино Карта всех событий
Автомобиль загорелся и столкнулся с другой машиной на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 8 июня.
Инцидент произошел возле станции второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) Пенягино. По предварительным данным, пострадали два человека.
Дальнейшая информация уточняется.
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