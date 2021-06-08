Семилетняя девочка утонула в озере в Подмосковье

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Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Петрищево Карта всех событий

После гибели ребенка в Рузском городском округе проводят проверку. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 7 июня семилетняя девочка утонула в озере неподалеку от деревни Петрищево.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в Рузской городской прокуратуре.

Ранее подросток скончался после падения с велосипеда в Москве.

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