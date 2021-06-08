Американист объяснил, почему Пакистан отказался пускать США на свои военные базы

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Исламабад выступает против размещения американских военных на своей территории из-за невыгодных условий Вашингтона. Об этом в комментарии «Вечерней Москве» рассказал американист Михаил Синельников-Оришак.

— Именно Пакистан являлся для США одним из главных опорных пунктов в регионе. Возможно, дело в условиях. Не исключено, что это временная тактическая торговля с целью вытребовать себе выгодные преференции. По каким бы причинам ни ерепенился Исламабад, американцы для них при всех прочих будут союзниками, — сказал эксперт.

Ранее стало известно о том, что Пакистан выступил против переброски солдат США на свои военные базы. Об этом заявил глава МИД страны Шах Мехмуд Куреши. О переговорах по этому вопросу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, США планируют использовать базу для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов по Афганистану после вывода контингента из этой страны.

По мнению Михаила Синельникова-Оришака, Пакистан выбран точкой передислокации неслучайно.

— Американцы в любом взрывоопасном регионе пытаются сохранить присутствие. У нас ошибочно полагают, что американцы формируют глобальные события, но на самом деле они стараются пребывать там, где, возможно, разгорится какой-нибудь конфликт. Это делается для того, чтобы при резком изменении ситуации получить выгоду. С учетом потенциала Индии они могут использовать ее против китайцев, это то же самое, что использовать Украину против России, — рассказал американист.

О выходе американских военных из региона президент США Джо Байден сообщил в апреле. Армия Соединенных Штатов должна покинуть территорию до 11 сентября 2021 года. По мнению американского лидера, военные силы Вашингтона и Европы не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство. При этом в феврале 2020 года представители США и движения «Талибан»* (запрещено в РФ) подписали первое соглашение о мире за более чем 18 лет конфликта, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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