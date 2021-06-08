Газизов подал в суд на ФК «Спартак» для получения денежной компенсации

Фото: Youtube.com/ Шамиль Газизов

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов подал иск в отношении столичной команды о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. «Красно-белые» просят судью Октябрьского районного суда Уфы приостановить производство по этому гражданскому делу.

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22 процента акций «Спартака», подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров «Спартака» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению. Предварительное слушание по делу должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за неявки сторон. Позднее заседание отложили до 3 июня, а потом и до 29 июня.

Газизов 4 мая подал иск в Октябрьский районный суд Уфы в отношении «Спартака». Судебное заседание отложили на 11 июня. Газизов основывает свои требования на дополнительном соглашении к трудовому договору, по которому ему выплачивается выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. Кроме того, в иске он указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей. В «Спартаке» считают, что производство по этому делу нужно приостановить до рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020 года. До этого он девять лет занимал пост гендиректора «Уфы», а в 2021 году вновь вернулся на аналогичный пост.

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