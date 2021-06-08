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Правила игры рукой изменили в футболе
Фото: Pexels

Правила игры рукой изменили в футболе

Кирилл Николаев

Спорт

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в пункт 12, который определяет правила игры рукой. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили на сайте организации.

По новым правилам плечо признается частью тела, которой можно забить гол. В связи с этим внесены изменения в правило 11, регламентирующее фиксацию офсайда. Так, при оценке положения вне игры будет учитываться плечо игрока нападающей команды.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). В РФС считают, что сборная Украины нарушила принципы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о невмешательстве в политику, разместив на своей форме изображение границ Украины, включающих Крым.

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