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Дептранс Москвы призвал водителей самокатов соблюдать ПДД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дептранс Москвы призвал водителей самокатов соблюдать ПДД

Кирилл Николаев

Транспорт

Департамент транспорта Москвы призвал водителей самокатов соблюдать правила дорожного движения. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным департамента, 8 июня произошел очередной случай, когда водитель самоката попал под колеса машины из-за того, что вовремя не перешел на шаг. В результате пострадавший находится в больнице с несколькими переломами.

Дептранс напомнил, что, выходя на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, нужно везти его рядом. Это касается моноколес и гироскутеров. Водителей попросили быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов.

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