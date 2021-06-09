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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Марина Найденкова

Общество

Следующая рабочая неделя станет для россиян четырехдневной. С 12 по 14 июня ожидаются длинные выходные. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Роструде.

— При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно, — сообщили в ведомстве.

День России — один из самых молодых государственных праздников. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР — 12 июня.

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