Экскурсии, концерт и викторины: как пройдет День России в музее «Кусково»

Фото: http://kuskovo.ru/

Музей-усадьба «Кусково» 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России.

Старт программе даст тематическая экскурсия «Шереметевы в судьбе России». Усадьба Кусково — историческое место, которым владел графский род Шереметевых в течение нескольких веков.

Концерт Молодежной филармонии «Как летней иногда порою» продолжит субботний променад.

Для юных гостей усадьбы и их родителей пройдет несколько мероприятий: викторина «История в лицах», которая позволит участникам в занимательной форме познакомиться с портретной галереей; викторина-квест «Истуканы усадьбы Кусково», где можно узнать о парковой скульптуре и вспомнить античную мифологию; мастер-классы по изготовлению народной игрушки из керамики и поделок из стекла.

А еще все желающие смогут принять участие в танцевальных зарисовках «Этюды из светской жизни. Век XIX». Студия Angel Stern предложит вниманию гостей показательные выступления-променады, исторические танцы с участием посетителей и шуточные бальные игры в усадебном парке.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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