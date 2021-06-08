Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экскурсии, концерт и викторины: как пройдет День России в музее «Кусково»
Фото: http://kuskovo.ru/

Экскурсии, концерт и викторины: как пройдет День России в музее «Кусково»

Ольга Маркова

Культура

Музей-усадьба «Кусково» 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России.

Старт программе даст тематическая экскурсия «Шереметевы в судьбе России». Усадьба Кусково — историческое место, которым владел графский род Шереметевых в течение нескольких веков.

Концерт Молодежной филармонии «Как летней иногда порою» продолжит субботний променад.

Для юных гостей усадьбы и их родителей пройдет несколько мероприятий: викторина «История в лицах», которая позволит участникам в занимательной форме познакомиться с портретной галереей; викторина-квест «Истуканы усадьбы Кусково», где можно узнать о парковой скульптуре и вспомнить античную мифологию; мастер-классы по изготовлению народной игрушки из керамики и поделок из стекла.

А еще все желающие смогут принять участие в танцевальных зарисовках «Этюды из светской жизни. Век XIX». Студия Angel Stern предложит вниманию гостей показательные выступления-променады, исторические танцы с участием посетителей и шуточные бальные игры в усадебном парке.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Музей Победы огласил праздничную программу Дня России

День Россиимузей-усадьба «Кусково»праздник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте