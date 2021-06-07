Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы огласил праздничную программу Дня России
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Музей Победы огласил праздничную программу Дня России

Ольга Маркова

Культура

Музей Победы 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы отметить День России.

Праздничный день стартует с мастер-класса для юных посетителей «Моя Россия», где участники нарисуют народные символы страны: матрешку, березку, балалайку, самовар.

Во флешмобе «Цвета российского флага» смогут принять участие посетители, одежда которых отвечает цветам национального триколора.

Гостей музея поздравят шоу-группа «Нужные люди», лауреаты фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» и заслуженный артист России Андрей Барановский. А на открытой площадке военной техники можно будет услышать выступления детских коллективов.

Спектакль «Весна-45. Мы помним» расскажет о героях Сопротивления, которые внесли свой неоценимый вклад в сокрушение нацистского режима.

А завершит праздничную программу показ художественного фильма «Сибирский цирюльник».

Участие в мероприятиях — по музейным билетам, по регистрации, сообщается на сайте музея.

СПРАВКА «ВМ»

Движение Сопротивления — антифашистское движение в годы Второй мировой войны, целью которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, оккупированных войсками нацистской Германии и ее союзниками. Наибольший размах вооруженные действия Сопротивления приобрели в СССР, Польше, Югославии, Греции, Италии.

Читайте также: Выставка «История России глазами художников» откроется в Третьяковской галерее

День РоссиипраздникМузей Победы на Поклонной горе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте