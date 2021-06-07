Музей Победы огласил праздничную программу Дня России

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Музей Победы 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы отметить День России.

Праздничный день стартует с мастер-класса для юных посетителей «Моя Россия», где участники нарисуют народные символы страны: матрешку, березку, балалайку, самовар.

Во флешмобе «Цвета российского флага» смогут принять участие посетители, одежда которых отвечает цветам национального триколора.

Гостей музея поздравят шоу-группа «Нужные люди», лауреаты фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» и заслуженный артист России Андрей Барановский. А на открытой площадке военной техники можно будет услышать выступления детских коллективов.

Спектакль «Весна-45. Мы помним» расскажет о героях Сопротивления, которые внесли свой неоценимый вклад в сокрушение нацистского режима.

А завершит праздничную программу показ художественного фильма «Сибирский цирюльник».

Участие в мероприятиях — по музейным билетам, по регистрации, сообщается на сайте музея.

СПРАВКА «ВМ»

Движение Сопротивления — антифашистское движение в годы Второй мировой войны, целью которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, оккупированных войсками нацистской Германии и ее союзниками. Наибольший размах вооруженные действия Сопротивления приобрели в СССР, Польше, Югославии, Греции, Италии.

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