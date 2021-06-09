Два человека погибли и десять пострадали при пожаре в больнице в Рязани

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Два человека погибли и десять пострадали в результате пожара, который произошел в среду, 9 июня, в реанимационном отделении больницы в Рязани.

Возгорание началось в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Погибли два пациента, пострадали десять человек — девять пациентов и медсестра.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 44 человек, в том числе 34 пациентов с COVID-19.

Возгорание тушили четыре пожарных автомобиля, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. В настоящее время проводятся дезинфекционные мероприятия в корпусе.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что трехэтажный дом в поселении Марушкинском горит на площади 300 «квадратов».

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