Психолог рассказала, когда антистресс-игрушки опасны для детей

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У ребенка может возникнуть зависимость от антистресс-игрушки. Тогда он не сможет обучиться самостоятельному избавлению от стресса. Как этого избежать, «ВМ» рассказала психолог, президент Международной ассоциации экспертов по неврозу, член American Psychological Association и Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Мария Мазурина.

— Особую осторожность необходимо соблюдать при использовании антистресс-игрушек детьми. Несмотря на то что изначально они разрабатывались для развития мелкой моторики, их постоянное использование может пагубно отразиться на формировании стратегий эмоциональной саморегуляции ребенка. В таком случае он не обучается самостоятельно справляться с негативными эмоциями, а становится зависим от наличия антистресс-игрушки, — пояснила специалист.

По ее словам, как только родители заметят, что ребенок часто пользуется такими игрушками, им нужно понять причины стресса и «провести обучающую работу по альтернативным способам снижения эмоционального напряжения». Также Мария Мазурина дополнила, что антистресс-игрушки лучше сочетать с техниками дыхания, переключения внимания и эмоциональной стабилизации.

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