Народные забавы, игры и бумажное шоу: как пройдет День России в парке «Сказка»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Парк «Сказка» 12 и 13 июня приглашает москвичей и гостей столицы отпраздновать День России. Взрослых и детей ждут игры, танцы, развлечения, русские народные забавы.

Русские красавицы увлекут гостей парка в «Веселый хоровод» и «Ручеек». Задорные скоморохи проведут конкурсы и состязания. Прозвучат народные песни в исполнении участницы третьего сезона «Голос. Дети» Миланы Барциц и солистов театра песни «Яр». Шоу-группа «Нужные люди» исполнит свои хиты, а с танцевально-вокальной программой выступят дети творческого центра PersOna.

Завершит праздничный день 12 июня дискотека с шарами, а 13 июня — бумажное шоу.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте парка.

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