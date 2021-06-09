Выставка «Сокровенный сердца человек» откроется в усадьбе Мураново

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В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» к 175-летию со дня рождения Ивана Федоровича Тютчева открывается выставка «Сокровенный сердца человек». Посетители музея смогут узнать об истории жизни юриста, государственного и общественного деятеля, сына поэта Ф. И. Тютчева — Ивана Федоровича Тютчева.

Иван Федорович имел тесные связи с императорской семьей. Вершиной его карьеры стал 1907 год, когда император Николай II назначил его членом Государственного совета. И. Ф. Тютчев занимался публицистикой и благотворительной деятельностью. Государственная и общественная деятельность И. Ф. Тютчева показывается на выставке через призму истории.

Особое место в экспозиции уделено семье Ивана Федоровича и ее жизни в Муранове. Заботясь о просвещении народа, И. Ф. Тютчев построил здесь школу для крестьянских детей, которую принял на собственное содержание.

На выставке представлены портреты, документы и личные вещи И. Ф. Тютчева и членов его семьи, изображения членов императорского дома Романовых, а также предметы, повествующие об эпохе Великих реформ императора Александра II.

Выставка открыта с 10 июня по 21 июля, сообщается на сайте музея.

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