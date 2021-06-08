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Выставка «Кукольный мир» открылась в Музее истории России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Кукольный мир» открылась в Музее истории России

Ольга Маркова

Культура

Музей современной истории России приглашает москвичей и гостей столицы на выставку советской игрушки «Кукольный мир», которая рассказывает о предметах, сопровождающих человека с первых дней его жизни.

Гости музея увидят игрушки, которые стали главными «друзьями» для советских детей начиная с 30-х годов прошлого века. Игрушки довоенного периода достаточно просты, сделаны из прочных материалов. Они полностью отражали идеологию советского государства.

В 50-е годы игрушки стали «обучать» детей практическим навыкам. Так, появляются куклы, одетые как представители различных профессий.

1970–1980-е годы подарили советским детям игрушки из разнообразных материалов: резину и плюш сменили пластмасса и искусственный мех. С развитием телевидения появляются фигурки героев мультфильмов и детских телепередач.

Выставка открыта до 31 июля, сообщается на сайте музея.

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