Лекторий в Измайлове расскажет о «райском острове» и саде с арбузами

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В июне и июле музей-усадьба «Измайлово» приглашает москвичей и гостей столицы в лекторий. Слушатели узнают о государевых резиденциях в Коломенском и Измайлове, о жизни российских правителей.

Откроют июньскую программу 12-го числа две лекции. Тема первой из них — «Императрица Елизавета Петровна». Участники лектория узнают о значительных изменениях, произошедших в жизни Российского государства в послепетровскую эпоху. На второй лекции слушателям расскажут о Мостовой башне в Измайлове и страницах истории. Башня является самым древним сохранившимся памятником архитектуры на Измайловском острове.

В субботу, 19 июня, вниманию слушателей будут представлены лекции «Николаевская Измайловская военная богадельня» и «На защиту родной Москвы». В рамках второй программы будут продемонстрированы кадры военной кинохроники: эвакуация, светомаскировка, продуктовые карточки военного времени.

Через неделю, 26 июня, посетители услышат лекции «Измайловский вертоград. Из истории русского садово-паркового искусства» и «Роман дочери Пушкина, написанный ею самой». В измайловских садах и огородах XVII века росли виноград, арбузы и дыни, а саженцы здешних цветов по указу Петра I посылали в Петербург и в Ботанический сад в Москве. Об этой стороне жизни Измайловского острова слушатели подробно узнают из первой лекции.

Темы лекций 3 июля — «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок» и «Павел I. Штрихи к портрету императора».

Участие в лекциях — по билетам, сообщается на сайте музея.

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