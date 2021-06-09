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«Самоварфест» пройдет в Музее Победы в День России
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Самоварфест» пройдет в Музее Победы в День России

Ольга Маркова

Культура

Музей Победы приглашает 12 июня москвичей и гостей столицы на «Самоварфест», который традиционно проходит в День России. Гости праздника окунутся в атмосферу большой многонациональной семьи народов, населяющих нашу страну.

На сцене «Самоварконцерта» выступят фольклорные, музыкальные, хореографические коллективы из Волгоградской, Ивановской, Московской, Новгородской областей, Республики Башкортостан и Республики Удмуртия, творческие коллективы центров национальных культур и землячеств, фолк-рок-группы.

В музыкальной программе праздника гости услышат выступления хора Дмитрия Покровского, ансамбля гусляров «Волшебные струны» и солистки Ольги Кузнецовой, участников проекта «Журавли Победы».

12 июня посетители музея создадут красочный российский триколор и исполнят государственный гимн России.

На площадке «Самоварфест Драйв» представят молодежную программу с мастер-классами и конкурсами современных стрит-арт-движений.

Гостей праздника ждет знакомство с уникальными национальными народными художественными промыслами и ремеслами из различных регионов России: Чеченской Республики, Республики Коми, Республики Татарстан, Вологодской, Московской, Волгоградской, Ярославской, Нижегородской и Тульской областей. Для самых маленьких гостей детской площадки мастера изготовят славянскую куклу из натурального лыка или джутовых ниток. Именно с такими куклами играла детвора Старой Руси.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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