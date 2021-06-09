Здание Мособлдумы передано на баланс Москвы

Фото: TastyPoutine / CC BY-SA 4.0

Здание Московской областной думы, расположенное по адресу проспект Мира, дом 72, передали на баланс столицы. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства Подмосковья.

Согласно документу от 27 мая 2021 года, учитывая ходатайство Москвы, было принято решение о передаче регионального имущества — здания Мособлдумы — в собственность столицы. Общая площадь переданных помещений составляет почти 24 498 квадратных метров.

Помимо этого, Москве были переданы система видеонаблюдения, беспроводная локальная сеть Wi-Fi, компьютеры, оборудование диспетчерских инженерных систем и другое движимое имущество здания.

Изначально правительство Московской области располагалось в доме на Старой площади в столице. В 2007 году Мособлдума переехала в здание на проспекте Мира. Теперь областное правительство перебралось в бизнес-центр в Красногорске, передают «Вести Подмосковья».

Читайте также: Расходы Подмосковья увеличат более чем на 53 миллиарда рублей на 2021 год