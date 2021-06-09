Тренер британской певицы Риты Оры раскрыл секрет ее стройности

Фото: Instagram/ritaora

Личный тренер популярной британской певицы Риты Оры рассказал, как девушке удается поддерживать стройную фигуру.

По его словам, во время тренировок исполнительница сочетает высокоинтенсивные силовые упражнения и растяжку.

— Базовые упражнения с отягощениями, направленные на проработку больших групп мышц, лучше всего подходят для сжигания жира и поддержания тела в тонусе, — пояснил тренер.

Тем, кто является новичком в спорте, эксперт посоветовал приседать со штангой, выполнять становую тягу и заниматься на велотренажере. При отсутствии возможности посещать тренажерный зал тренер порекомендовал выполнять домашнюю тренировку, куда включил отжимания, приседания и прыжки на месте.

Тренер предупредил, что следует запастись терпением и не надеяться на молниеносные результаты. Он назвал ключом к успеху последовательность.

— Ежедневно тренируйтесь по 45 минут. Помните, что спорт — это не только похудение, но и улучшение качества жизни в целом, — цитирует специалиста издание Daily Mail.

Весной Риту Ору высмеяли в Сети после того, как она выложила в Instagram-аккаунте видео своей тренировки. Пользователи не поверили, что певица занимается спортом, назвав ее «обычной худой девочкой».

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