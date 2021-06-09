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Тренер британской певицы Риты Оры раскрыл секрет ее стройности
Фото: Instagram/ritaora

Тренер британской певицы Риты Оры раскрыл секрет ее стройности

Анастасия Колоскова

Звезды

Личный тренер популярной британской певицы Риты Оры рассказал, как девушке удается поддерживать стройную фигуру.

По его словам, во время тренировок исполнительница сочетает высокоинтенсивные силовые упражнения и растяжку.

— Базовые упражнения с отягощениями, направленные на проработку больших групп мышц, лучше всего подходят для сжигания жира и поддержания тела в тонусе, — пояснил тренер.

Тем, кто является новичком в спорте, эксперт посоветовал приседать со штангой, выполнять становую тягу и заниматься на велотренажере. При отсутствии возможности посещать тренажерный зал тренер порекомендовал выполнять домашнюю тренировку, куда включил отжимания, приседания и прыжки на месте.

Тренер предупредил, что следует запастись терпением и не надеяться на молниеносные результаты. Он назвал ключом к успеху последовательность.

— Ежедневно тренируйтесь по 45 минут. Помните, что спорт — это не только похудение, но и улучшение качества жизни в целом, — цитирует специалиста издание Daily Mail.

Весной Риту Ору высмеяли в Сети после того, как она выложила в Instagram-аккаунте видео своей тренировки. Пользователи не поверили, что певица занимается спортом, назвав ее «обычной худой девочкой».

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