«Не вписываюсь в контекст»: Цискаридзе назвал роль своей мечты

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе назвал роль, которую мечтал исполнить.

Он хотел сыграть главную роль в спектакле «Тщетная предосторожность» и перевоплотился в образ вдовы Симона. Цискаридзе уточнил, что имя героиня получила в честь умершего мужа, поэтому оно звучит не совсем привычно.

— Надев платье и приступив к выстраиванию роли, я был поражен, насколько я не вписываюсь в контекст спектакля. Так как рост, осанка и низ ног — выдавали в мамаше премьерское прошлое, — пояснил артист.

Он напомнил, что на балетной сцене роль комических старух исторически всегда исполняли мужчины. Чтобы войти в образ, он поменял прическу и придумал новые мизансцены.

Мнение артиста, который семь лет исполняет эту роль на сцене Михайловского театра, появилось на его канале в «Яндекс. Дзен».

Читайте также: «Это должно было произойти»: Милявская нашла причину лишнего веса Цискаридзе