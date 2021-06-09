Полиция задержала блогера Юрия Хованского по подозрению в оправдании терроризма

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Полиция задержала в Санкт-Петербурге блогера Юрия Хованского по подозрению в оправдании террористической деятельности. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По информации следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

В ведомстве уточнили, что Хованский зашел в интернет для исполнения песни из квартиры на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге.

В настоящее время ведется расследование. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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