В МВД подтвердили, что житель Сочи застрелил двух судебных приставов

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Житель Сочи из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома по решению суда. Об этом 9 июня рассказали в УВД Сочи.

Инцидент произошел днем в среду, 9 июня, на улице Просвещения. Неизвестный открыл стрельбу, ранив двоих человек, которые позже скончались.

В МВД сообщили, что убитыми оказались судебные приставы, которые приехали к мужчине с постановлением о выселении его из дома, предназначенного под снос.

— Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их, — пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что стрелок признался в убийстве и сдался полиции. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, пишет Интерфакс.

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