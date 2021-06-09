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В МВД подтвердили, что житель Сочи застрелил двух судебных приставов
Фото: nekrasovka.mos.ru

В МВД подтвердили, что житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Анастасия Волоснова

Происшествия

Житель Сочи из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома по решению суда. Об этом 9 июня рассказали в УВД Сочи.

Инцидент произошел днем в среду, 9 июня, на улице Просвещения. Неизвестный открыл стрельбу, ранив двоих человек, которые позже скончались.

В МВД сообщили, что убитыми оказались судебные приставы, которые приехали к мужчине с постановлением о выселении его из дома, предназначенного под снос.

— Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их, — пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что стрелок признался в убийстве и сдался полиции. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после пожара в рязанской больнице.

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