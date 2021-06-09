Уголовное дело возбудили после пожара в рязанской больнице

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек при пожаре в рязанской больнице. Об этом говорится на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли три человека, пострадали десять человек: девять пациентов и медсестра.

В правительстве региона уточнили, что люди погибли из-за отравления угарным газом. В настоящее время больница работает в штатном режиме.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. СК организовал проверку по факту произошедшего. На месте пожара работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее оперштаб рассказал о госпитализации пострадавших при пожаре в рязанской больнице. Кроме того, сообщалось, что пострадавшую в результате инцидента медсестру могут перевезти в Москву.

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