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СК организовал проверку после пожара в больнице в Рязани
Фото: СК РФ

СК организовал проверку после пожара в больнице в Рязани

Анастасия Волоснова

Происшествия

Следователи организовали проверку по факту гибели троих человек при пожаре в больнице в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли два пациента, пострадали десять человек: девять пациентов и медсестра. Позже число погибших увеличилось до трех человек.

В СК организовали проверку по факту произошедшего. Уточняется, что следователи в настоящее время работают на месте пожара, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате возгорания автомобиля возле МЦД-2 Пенягино.

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