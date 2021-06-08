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Две девушки избили и ограбили студентку в центре Москвы
Фото: moscow-live

Две девушки избили и ограбили студентку в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Серпуховская улица Карта всех событий

Студентку Высшей школы экономики избили и ограбили в центре столицы. На нее напали две девушки.

Преступление было совершено на Большой Серпуховской улице. 21-летняя девушка возвращалась домой, когда на нее напали злоумышленницы. Они потребовали от студентки отдать им деньги и имущество, но она отказалась. Тогда девушки ударили потерпевшую бутылкой по голове, порезали, а потом начали бить ногами прямо в подъезде. В итоге они ограбили потерпевшую, отняли смартфон и банковские карты.

Составлены приметы нападавших. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчину избили и ограбили в подъезде жилого дома на востоке столицы.

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