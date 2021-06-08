Две девушки избили и ограбили студентку в центре Москвы
Студентку Высшей школы экономики избили и ограбили в центре столицы. На нее напали две девушки.
Преступление было совершено на Большой Серпуховской улице. 21-летняя девушка возвращалась домой, когда на нее напали злоумышленницы. Они потребовали от студентки отдать им деньги и имущество, но она отказалась. Тогда девушки ударили потерпевшую бутылкой по голове, порезали, а потом начали бить ногами прямо в подъезде. В итоге они ограбили потерпевшую, отняли смартфон и банковские карты.
Составлены приметы нападавших. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что мужчину избили и ограбили в подъезде жилого дома на востоке столицы.
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