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Злоумышленник ударил и обворовал пожилую женщину в Гороховском переулке в Москве
Фото: pexels.com

Злоумышленник ударил и обворовал пожилую женщину в Гороховском переулке в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Гороховский переулок Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, избившего и ограбившего пожилую женщину в Москве. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Гороховском переулке. Злоумышленник сидел на лавочке во дворе. Увидев, что к дому подходит 63-летняя женщина, он устремился вслед за ней. В тамбуре подъезда маньяк напал на потерпевшую и ударил ее несколько раз в область головы. Далее он похитил из ее сумки кошелек с деньгами и мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Позже подозреваемый был задержан на Киевском шоссе. Им оказался уроженец ближнего зарубежья в возрасте 33-х лет. Украденными деньгами и имуществом он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее «ВМ» писала, что в Москве задержан мужчина, который избил своего знакомого и выбросил его из машины. Конфликт между мужчинами произошел 6 июня на строящемся объекте на улице Складочной. В ходе ссоры один из мужчин толкнул своего оппонента. Позже, он выбросил пострадавшего из машины на Комсомольской площади со следами побоев.

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