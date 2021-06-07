Перед судом предстанет лихач на Merсedes, задавивший двух женщин

Фото: пресс-служба суда

Следствие окончило предварительное расследование в отношении водителя «Мерседеса», задавившего двух женщин. Обвиняемый в смертельном ДТП на Пулковской улице предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе МВД России.

Ранее, 25 марта, Головинский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в преступлении Хусена Сомона. Он дал признательные показания. По его словам, причиной ДТП, в котором погибли две женщины, стал отказ тормозов.

Авария на Пулковской улице произошла во вторник, 23 марта. По словам мужчины, вблизи станции метро «Водный стадион» он потерял управление авто и врезался в стоящую машину. После случившегося Хусен выскочил из автомобиля, поймал попутное такси и отправился в больницу, поскольку «ударил ногу». О том, что под колесами «Мерседеса» оказались две женщины, он якобы не знал.

Напомним, мужчина почти сутки скрывался от полиции у друга. После задержания он заявил, что хотел вернуться на место аварии, но не сделал этого и надеялся, что полицейские сами за ним приедут. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, не дождавшись помощи медиков. Вторая женщина умерла в реанимации 24 марта.

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