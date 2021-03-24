«Играл в теннис и торговал одеждой»: что известно о водителе, сбившем двух женщин в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Предполагаемый виновник ДТП на Пулковской улице Хусен Сомон дал признательные показания. Мужчина назвал причиной аварии, в результате которой погибли две женщины, отказ тормозов.

Сомон заявил правоохранителям, что накануне трагедии он не употреблял спиртного.

— Ужинали с другом, выехали, не сработали тормоза, — рассказал он.

По словам Сомона, с другом он направлялся в больницу, поскольку некоторое время назад тот сломал ногу. Ехали на «Мерседесе» со скоростью 60–70 километров в час. Вблизи станции метро «Водный стадион» водитель потерял управление. После столкновения с другим авто сработали подушки безопасности. О том, что под колесами машины оказались две женщины, предполагаемый виновник аварии не помнит. После случившегося Хусен выскочил из автомобиля, поймал попутное такси и отправился в больницу, поскольку «ударил ногу».

Мужчина заявил, что очень хотел вернуться на место аварии, но не сделал этого и надеялся, что полицейские сами за ним приедут. В отношении Хусена возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Видео: Telegram/LifeShot

Был спортсменом и вел бизнес

25-летний Хусен Сомон приехал в Россию из Таджикистана. Студент Московского государственного технического университета гражданской авиации жил в общежитии. Помимо учебы, занимался бизнесом: торговал на крупном столичном рынке. Полгода назад он взял в рассрочку иномарку у своего друга, но не оформил необходимые документы, поскольку еще не расплатился.

Как рассказал «Вечерней Москве» близкий друг задержанного, Хусен увлекался спортом:

— Мы с ним работали на рынке, торговали женской одеждой. Он учился в Москве и занимался теннисом. Еще на родине, в Таджикистане, участвовал в турнирах. Потом, когда в Россию приехал, продолжил спортивную деятельность.

Собеседник «ВМ» знал, что недавно его приятель приобрел в кредит иномарку.

Фактический владелец машины Сидикшох Рахматов во время допроса сообщил правоохранителям, что его автомобиль действительно находился у Хусена. Мужчины договорились переоформить иномарку после того, как покупатель полностью выплатит всю сумму.

На своей странице в Instagram Рахматов написал, что в момент ДТП за рулем «Мерседеса» был не он.

Сплошные нарушения

Иномарка, которой управлял Хусен, ранее уже отмечалась многочисленными нарушениями ПДД. Об этом свидетельствуют данные портала AVinfobot. Согласно таковым, владелец «Мерседеса» в 2020 году в период с 15 февраля по 23 октября неоднократно привлекался к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 34 тысячи рублей.

Авария на Пулковской улице произошла во вторник, 23 марта. «Мерседес» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Мицубиси», после чего вылетел на тротуар и сбил двух женщин. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, не дождавшись помощи медиков. Вторая женщина умерла в реанимации 24 марта. Как выяснилось позже, среди погибших была сотрудница факультета, на котором учился Сомон.

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