Суд арестовал на два месяца лихача на Merсedes, задавившего двух женщин

Фото: Пресс-служба суда

Головинский суд Москвы в четверг, 25 марта, арестовал на два месяца водителя Mercedes, задавившего двух женщин на севере столицы, сообщила «Вечерней Москве» пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова.

— Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2021 года, — сказала она.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о том, что Хусен Сомон дал признательные показания. По его словам, причиной ДТП, в котором погибли две женщины, стал отказ тормозов. Сомон также заявил правоохранителям, что накануне трагедии он не употреблял спиртного.

Видео: Telegram / LifeShot

По словам мужчины, вблизи станции метро «Водный стадион» он потерял управление и врезался в стоящую машину. После случившегося Хусен выскочил из автомобиля, поймал попутное такси и отправился в больницу, поскольку «ударил ногу». О том, что под колесами «Мерседеса» оказались две женщины, Сомон якобы не знал.

Мужчина почти сутки скрывался от полиции у друга. После задержания мужчина заявил, что очень хотел вернуться на место аварии, но не сделал этого и надеялся, что полицейские сами за ним приедут.

Напомним, авария на Пулковской улице произошла во вторник, 23 марта. «Мерседес» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Мицубиси», после чего вылетел на тротуар и сбил двух женщин. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, не дождавшись помощи медиков. Вторая женщина умерла в реанимации 24 марта.

Читайте также: Мужчина зарезал гражданскую супругу на востоке Москвы