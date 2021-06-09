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Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру могут перевезти в Москву
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру могут перевезти в Москву

Анастасия Волоснова

Происшествия

Медсестру, которая пострадала при пожаре в больнице в Рязани, планируют перевезти в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли три человека, пострадали десять человек: девять пациентов и медсестра.

В правительстве региона уточнили, что люди погибли из-за отравления угарным газом. В настоящее время больница работает в штатном режиме.

Арапов рассказал, что медсестра находится в состоянии средней степени тяжести.

— Решается вопрос о ее транспортировке с помощью санавиации в Москву, — приводит РИА Новости слова Арапова.

Ранее оперштаб рассказал о госпитализации пострадавших при пожаре в рязанской больнице, СК организовал проверку по факту произошедшего.

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