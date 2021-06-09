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Оперштаб рассказал о госпитализации пострадавших при пожаре в рязанской больнице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Оперштаб рассказал о госпитализации пострадавших при пожаре в рязанской больнице

Анастасия Волоснова

Происшествия

Четверо пострадавших при пожаре в больнице в Рязани были переведены в другой корпус горевшей больницы, остальных пострадавших направили в другие медицинские учреждения. Об этом рассказали в оперштабе при правительстве региона.

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н.А. Семашко. Погибли два пациента, пострадали десять человек — девять пациентов и медсестра. Позже число погибших увеличилось до трех человек.

В правительстве региона уточнили, что люди погибли из-за отравления угарным газом. В настоящее время больница работает в штатном режиме.

— Четыре пациента из реанимации переведены в 3-й корпус больницы имени Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, еще один пациент — в городскую больницу № 4, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что СК организовал проверку после пожара в больнице в Рязани.

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