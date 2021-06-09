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СМИ: Неизвестные открыли стрельбу возле пляжа в Сочи
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

СМИ: Неизвестные открыли стрельбу возле пляжа в Сочи

Анастасия Волоснова

Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в районе Чкаловского пляжа в Сочи. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем в среду, 9 июня, на улице Просвещения. Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух человек, которые позже скончались. Уточняется, что убитые были судебными приставами.

Некоторые участники инцидента были задержаны. В настоящее время на место происшествия направлены дополнительные силы полиции.

По предварительным данным, трое приставов приехали к мужчине с судебным постановлением, согласно которому его дом должны были снести, после чего хозяин дома открыл огонь по сотрудникам, пишет Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после пожара в рязанской больнице.

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Сочигородской пляжстрельба
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