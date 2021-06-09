Мужчина жестоко избил москвича в центре столицы

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Россия, Москва, улица Александра Невского Карта всех событий

Злоумышленник жестоко избил мужчину в Тверском районе столицы. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел на улице Александра Невского. Мужчина 30 лет в ходе уличного конфликта жестоко избил своего оппонента.

Пострадавший был доставлен в реанимацию. Медики диагностировали у него разрыв левой почки, сломанную скулу и черепно-мозговую травму. После драки злоумышленник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» писала, что Тушинский районный суд столицы заключил под стражу двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании женщины на северо-западе столицы.

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